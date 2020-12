Capodanno, de Magistris: “Quest’anno spero non si sparino botti”

“Spero proprio che quest’anno a Capodanno non si spari e che chi ha un po’ di soldi li dia a chi è rimasto senza. Sinceramente questo non è l’anno dei botti”. La speranza ma anche un appello sono del sindaco di Napoli Luigi de Magistris intervenuto a Un giorno da pecora su Radio 1. “Noi a Capodanno facevamo ogni anno lo spettacolo di fuochi d’artificio a Castel dell’Ovo (foto d’archivio), fuochi bellissimi. Quest’anno non si faranno. Sarà un Natale all’insegna della fratellanza, della solidarietà e della sobrietà e i soldi destinati alla festa saranno destinati alla solidarietà” ha aggiunto il primo cittadino.