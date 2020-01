Capitano, leader, bomber: così Dybala si prepara a fare il Ronaldo

Dybala,il capitano…fato in casa!E quanto si legge in questo articolo pubblicato su Gazzetta.it La fascia bianconera deve avere i superpoteri. Unire i puntini. Primo indizio: stagione 2018-19, Giorgio Chiellini diventa capitano e gioca il miglior campionato della carriera. Secondo indizio: estate 2019, la fascia passa a Leonardo Bonucci che… ripete. Top di sempre anche per lui. Terzo indizio: Paulo Dybala gioca 75 minuti con la fascia, fa il leader ed elimina l’Udinese quasi da solo, con la cortese partecipazione di un amico argentino. Chi non l’avesse capito può prendere atto ufficialmente: in città c’è un nuovo Dybala, che studia da.Paulo ha già segnato 11 gol, contro i 10 dell’ultimo anno con Allegri: cinque mesi per fare il lavoro di due quadrimestri. Le statistiche confermano la crescita: i tiri in porta sono quasi raddoppiati (da 0,99 a 1,89), le occasioni create sono cresciute come i dribbling (da 2,04 a 2,92). Il paradosso è servito: Dybala è più offensivo – Sarri ha detto più volte di considerarlo una punta, superando a destra le frasi di Allegri su Paulo centrocampista – e allo stesso tempo più al centro del gioco. Tra tutti gli attaccanti dei cinque grandi campionati (sono qualche centinaia…) solo Willian del Chelsea tocca più palloni. Soprattutto – emozioni, altro che numeri – Paulo ora si diverte di più. Può essere lui il nuovo Ronaldo?