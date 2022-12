Capello non ha dubbi sulla favorita per lo scudetto

A Gennaio ci darà un Campionato diverso, nuovo, avvincente ma con un chiaro favorito.

Sintesi del pensiero di Sir Fabio Capello.

Il Napoli ha impressionato per convinzione, determinazione ed alternative, ha detto don Fabio.

8 punti sono un tesoro. 8 punti sono un gruzzolo che può rendere ricchi e vincenti.

Il cammino del Napoli 5.0 ha stupito e stranito tutti. 15 partite, 13 vittorie. Se non è perfezione manca davvero pochissimo. Una perfezione che ha due facce. Una che fa proseguire una striscia eccellente ed una che inevitabilmente potrebbe vedere una lieve flessione. Il tempo ci dirà. Gennaio è la realtà che aspettiamo. A tutti servono gli incontri clou per capire realmente le possibilità di vittoria.

Lo scudetto lo si vince sfidando i migliori. Poche chiacchiere.

Don Fabio Capello, al Corriere dello Sport, lo ha detto chiaramente. Il Napoli ha impressionato ma ora c’è da confermarsi. Ecco questa è la sfida che attende Spalletti ed il Napoli 5.0, confermarsi.

Opera difficile ma che è essenziale affrontare. Serve capire se esistono realmente i presupposti per arrivare in fondo.

Lo vuol capire Spalletti e tutti i commentatori sportivi.

Il plebiscito sportivo ha dato Spalletti e la sua banda come protagonista assoluto della prima parte drl campionato ma è ora che vengono fuori i valori reali. Valori delle aziende che intendono Vincere.

Lo scudetto si vince a Maggio, basterà anche un solo punto. 8 sono tanti, oggi e domani.

