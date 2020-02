Capello: ‘Napoli? De Laurentiis con quelle multe sciocche ha rotto il giocattolo’

Fabio Capello, ex commissario tecnico di Inghilterra e Russia, commenta così la stagione del Napoli a Radio Uno: “C’è stato un blackout tra il presidente e i giocatori. De Laurentiis, con quelle multe sciocche, ha rotto il suo giocattolino e ora è difficile rimetterlo in piedi. Ancelotti? Ha cercato di imporre un nuovo sistema di gioco dopo Sarri, questo ha portato un po’ di confusione tra i giocatori e quindi questo gli ha creato dei problemi. Non è riuscito a trovare una soluzione giusta”.