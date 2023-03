Capello dalla Spagna: “Il Napoli può arrivare in finale Champions”

Fabio Capello, uno dei più grandi allenatori italiani di sempre, ha rilasciato delle dichiarazioni al quotidiano spagnolo “Marca”, in cui ha parlato della strepitosa stagione del Napoli sia in Campionato che in Champions.

Fabio Capello, storico allenatore italiano che ha vinto praticamente tutto sulle panchine di Real Madrid, Juventus e Milan, ha rilasciato un’intervista al quotidiano spagnolo “Marca”, in cui ha parlato del rendimento del Napoli, strepitoso non solo in campionato, ma anche in Europa, battendo chiunque si sia trovato davanti.

“Il Napoli può arrivare in finale, ha un allenatore esperto, ha giocatori di qualità e altri li ha trovati. Osimhen e Kvaratskhelia sono due calciatori che fanno la differenza. Uno ha tanta qualità, l’altro lotta tanto ed è impressionante quando tira di testa. Le altre squadre, Milan, Juventus, Roma, Inter, hanno perso molto. Il Napoli finora ha vinto facilmente in Italia, ma anche in Champions League. È arrivato primo contro il Liverpool, battendolo ai gironi. Il Napoli è una realtà, è una squadra molto, molto buona”.

https://www.persemprenapoli.it

Mi piace: Mi piace Caricamento...

Correlati