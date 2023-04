Caos ultra, Oliva: “Questi imbecilli vanno arrestati”

“Su queste cose sono intollerante. Le forze dell’ordine hanno tutti gli strumenti per agire, questi imbecilli vanno arrestati. Fanno il male di questa città che è meravigliosa e dei napoletani, la maggior parte gente perbene”. Così Patrizio Oliva, ex campione mondiale e olimpionico dei pesi Welters, sulle proteste violente da parte di pseudo tifosi. “È assurdo quello che accade al Maradona, dove ci sono tante famiglie con bambini. È intollerabile che si possa seminare la paura tra gli spettatori”. “Sono pochi imbecilli” ribadisce “vanno arrestati, il daspo è inutile”. Infine, sulla contestazione a De Laurentiis dice “mi chiedo come si possa contestare un presidente che sta ottenendo questi grandi risultati… per Napoli e i napoletani”.

