Cannella: “Ecco perché il Napoli può vincere lo scudetto anche prima della Salernitana”

Giuseppe Cannella, dirigente sportivo, è intervenuto a Marte Sport Live, condotto da Dario Sarnataro, su Radio Marte:

“Il Napoli può vincere lo scudetto anche prima del match contro la Salernitana. Gli azzurri viaggiano in maniera straordinaria, le altre – invece – perdono punti. I problemi della nazionale? Ci vuole coraggio, lo stesso Mancini deve scegliere altri giocatori. Giocano Grifo e Gnonto, non Zaccagni. Retegui sicuramente ha dei numeri, ma abbiamo Scamacca. Secondo me la vittoria dell’Europeo paradossalmente ha peggiorato la nostra situazione. Il futuro di Kim? Centrali del suo livello in Europa ce ne sono pochi. Il Napoli ha un grande settore scouting, qualora Kim dovesse andar via. Da direttore, se c’è una plusvalenza, sono per vendere e prendere un altro prospetto”.

Napoli scudetto

