Cannavaro: Giuntoli deve restare!

Non è ancora ufficialmente finito il campionato, il Napoli deve ancora essere premiato con la Coppa Scudetto, ma all’ombra del Vesuvio, si guarda al futuro.

L’ex figlio di Napoli, Fabio Cannavaro, intervenendo a Radio Kiss Kiss, si è pronunciato sulla questione, che tiene banco queste ore. A precisa domanda, del conduttore Walter De Maggio: Spalletti deve restare?. Così si è espresso, il Campione del Mondo 2006:

“Assolutamente si. De Laurentiis deve fare di tutto, per trattenere i pezzi migliori. Non solo Spalletti, anche Giuntoli deve restare, così come lo staff dirigenziale. La squadra è stata rinforzata bene l’anno scorso, deve continuare su questa strada, perché confermarsi è sempre più difficile. Bisogna ripartire dai punti fermi, allenatore, dirigenti, giocatori”

Così la vede l’ex capitano azzurro, nonostante le voci di un passaggio del DS, alla società bianconera, sono sempre più insistenti.

Di fatto, Cristiano Giuntoli ha ancora un anno di contratto in azzurro. Ci sarà un incontro a fine mese, tra De Laurentiis, Giuntoli e Spalletti, per pianificare la nuova stagione. Si potrebbe arrivare ad una rescissione contrattuale consensuale, per quanto riguarda il direttore sportivo. Per ciò che attiene Spalletti, proprio in virtù dell’eventuale partenza di Giuntoli, l’allenatore partenopeo vuole capire il progetto futuro.

Nel caso De Laurentiis avrebbe già un sostituto, Pietro Accardi, attuale DS dell’Empoli. Sul quale si è espresso anche il presidente Corsi, sempre a Radio Kiss Kiss, confermando la volontà di voler trattenere a tutti i costi, il proprio dirigente. Il Presidente dell’Empoli ha comunque riconosciuto, che nel caso Accardi, sarebbe prontissimo per Napoli.

Sembra che sia stato proprio Giuntoli a suggerire Accardi, a De Laurentiis, come suo successore.

È stato proprio Corsi a costruire l’Accardi dirigente. Dopo un passato da calciatore, infatti il presidente dell’Empoli gli affida una scrivania in società. Prima da team manager, poi con il passaggio di Carli a direttore generale, Accardi viene promosso come DS.

Tra i suoi colpi più rilevanti si annotano, Baldanzi, Di Lorenzo, Traore’, Asllani, Krunic, tanto per citarne alcuni. Ora i gioielli in casa empolese portano il nome di Vicario, Parisi e Fazzini, già in cima alla lista di molte big della serie A.

Chiaro che De Laurentiis farà di tutto per trattenere i suoi uomini, ma come al solito non si farà trovare impreparato. Adesso è il tempo della festa però, per il futuro prossimo c’è ancora un po’ di tempo.

