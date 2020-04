Cannavaro: ‘Cosa cavolo sta facendo?’. Spunta il retroscena dei Mondiali raccontato con Lippi!

Sono passati quasi 14 anni ma per chi ha vissuto quelle emozioni, quei momenti, sembra sia ancora ieri. Era il 2006 quando l’Italia diventava Campione del Mondo per la quarta volta nella sua storia. Ieri c’è stata una diretta tutta da vedere tra Fabio Cannavaro e Marcello Lippi, allora ct della Nazionale. I due hanno ricordato in una diretta su Instagram un momento simpatico della semifinale contro la Germania:

CANNAVARO – “Quando mettesti 4 punte contro la Germania nel finale io e Buffon non la prendemmo bene e pensammo ‘Cosa cavolo sta facendo?”.

LIPPI – “In quel momento pensai ‘Vediamo chi ce l’ha più duro’. La nostra difesa era impenetrabile, non passava nulla e quindi decisi di giocare così. Poi quando entrò Del Piero gli dissi di fare gol e così andò”.