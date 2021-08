Cané difende Insigne a spada tratta: “De Laurentiis lo sta massacrando”

A Radio Marte, nel corso del quotidiano appuntamento con la trasmissione “Si gonfia la rete”, è intervenuto Jarbas Faustino, noto più semplicemente come Cané. L’ex calciatore del Napoli s’è lasciato andare a considerazioni un pò polemiche, circa la gestione societaria.

“Secondo me, non ha un programma: sono tutti in vendita. Ci vorrebbe qualcosa di più serio. Da buon tifoso seguo, anche se intervengo molto poco. Guardo la storia di tutti gli anni, sempre uguale: l’allenatore è bravo, ma se non hai la squadra, fare debiti con la bocca non conviene. Se vendi fumo, poi la gente vuole i risultati. Bisogna essere sinceri. Io non credo che Spalletti sia contento al massimo...”.

Pupillo di Achille Lauro, Canè esprime il suo giudizio sul simbolo del Napoli attuale, Lorenzo Insigne.

“De Laurentiis lo sta massacrando. Conosco questo ragazzo dall’età di 14 anni è già faceva la differenza. Mio figlio lo ha allenato negli Allievi e nella Primavera, dove giocava con due anni in meno. Un giocatore come lui doveva essere difeso diversamente. E’ stato preso in giro in televisione, parliamo di un Top 20 in Europa, non scherziamo…“.

Per comprendere l’amore dei tifosi napoletani nei suoi confronti, resta emblematico uno striscione colorito esposto al San Paolo: “Vavà, Didì e Pele song’a uallera e Canè…”.

“Il famoso striscione a mio favore? Mi fece tanto piacere, ma non era propriamente vero, i giocatori citati erano 3 fuoriclasse e io no...”.

Appesi gli scarpini al fatidico chiodo, Canè intraprese la carriera di allenatore. Tra le molteplici esperienze maturate in panchina, ne ricorda una in particolare: quella di Sorrento. Una sorta di seconda casa, il classico buon ritiro. Guarda caso, una piazza in cui è passato pure Maurizio Sarri. Collega stimatissimo dal brasiliano del Vomero.

“Resto sempre del parere che se Sarri avesse avuto un paio di dirigenti alle spalle avrebbe vinto qualcosa a Napoli e sarebbe ancora in carica. Ha fatto guadagnare tanto a De Laurentiis”.

Mi piace: Mi piace Caricamento...

Correlati