Campoccia, Pres. Udinese: “Napoli? Sarà uno spettacolo. La Serie A deve vendere meglio il suo prodotto”

Stefano Campoccia, presidente dell’Udinese, è intervenuto a Radio Marte nel corso della trasmissione “Si gonfia la rete” di Raffaele Auriemma.

“Campionato? Siamo in una fase di transizione, sono legato al principio di una meritocrazia graduale sulla ripartizione dei ricavi. Per fare questo tutte le squadre devono iniziare ad avere dei guardani adeguati. Attualmente però viene tutto polarizzato verso l’alto.

Casini presidente Lega? Credo che questa Lega Serie A debba fare riflessioni profonde sui prossimi passi per un futuro più sereno e più armonioso. De Laurentiis è sempre in prima fila con il suo modo visionario di fare le cose. Io guardo più alla parte operativa. Abbiamo progetti molto ambiziosi come la gestione dei diritti audiovisivi e digitali. E’ importante che la Lega si impegni a produrre il nostro prodotto e poi venderlo agli operatori di mercato. E’ però importante anche che ci si diriga ad acquisire contatti nuovi in mondi nuovi, come il digitale o il Metaverso.

I valori del campionato sono livellati, noi dobbiamo saper vendere questa qualità. Napoli-Udinese è sempre stato uno spettacolo meraviglioso, sono due squadre con due patron volitivi che cercano il risultato sportivo ma anche altrove. Sarà un bello spettacolo, speriamo che non vengano tradite le aspettative. Entrambe saranno con le migliori formazioni, questo renderà più appetita la partita”.

