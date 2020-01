Campioni d’inverno poi scudettati? In Serie A succede 2 volte su 3

La juventus si avvia allo scudetto “d’inverno”…sara’ cosi anche a Maggio?E quanto si legge in questo articolo pubblicato su Gazzetta.it Il titolo è onorifico, ma fino a un certo punto: nella Serie A a girone unico, due volte su tre chi ha vinto lo scudetto d’inverno – primo posto alla fine del girone d’andata – ha vinto lo scudetto vero, in primavera. Abbiamo considerato 86 campionati, e non 87 come da elenco ufficiale fino al 2018-19, perché abbiamo depennato il torneo 2004-2005, con il titolo revocato alla Juve a causa di Calciopoli e non assegnato. Primi d’inverno, primi alla fine: è successo 58 volte su 86, il 67,4 per cento dei casi, due volte su tre. Ecco perché la volata per lo scudetto invernale assume un discreto significato: per motivi statistici, se non altro.L’andata della Serie A 2019-2020 si chiuderà nel fine settimana che comincia oggi, Inter e Juve viaggiano assieme in cima alla classifica con 45 punti. L’Inter è formalmente prima in virtù della migliore differenza reti: adesso si tiene conto dei gol in generale, aspettando lo scontro diretto del ritorno. Se alla 38ª le due capolista resteranno tali, in prima battuta saranno gli scontri diretti a sciogliere il nodo e qui l’Inter oggi risulta in svantaggio, perché nel faccia a faccia dell’andata a San Siro ha vinto la Juve, per 2-1. Nel ritorno allo Stadium, in calendario il 29 febbraio o il 1° marzo, la data è da definire, un pari potrebbe andare bene a Maurizio Sarri, ma non ad Antonio Conte, che a quel punto si ritroverebbe sotto nel caso di ex aequo finale. Per restare all’attualità, gli ultimi 90 minuti d’andata si giocano in par condicio, nel senso che Inter e Juve affrontano avversari difficili, per Conte c’è l’Atalanta a San Siro e per Sarri la Roma all’Olimpico. Non è remota l’ipotesi di un’ulteriore coabitazione per doppio pareggio, se non peggio. Il titolo d’inverno in condominio – con una delle squadre poi vincitrice del titolo vero – ha sette precedenti, sei a due squadre e uno a tre. Inter e Juve non sono mai state capolista assieme da sole alla fine dell’andata, ma hanno convissuto con un terzo incomodo, anzi incomoda. Campionato 1953-54, Serie A a 18 squadre: alla 17ª, ultima giornata del girone di apertura, la classifica dice Fiorentina, Inter e Juventus punti 26. A primavera finirà diversamente: Inter 51, Juve 50, Milan e Fiorentina 44. Era l’Inter di Alfredo Foni – uno dei padri del catenaccio e del contropiede, elementi di gioco invisi a Conte -, con Giorgio “Kamikaze” Ghezzi in porta e con Gino Armano ala tornante dotato di senso del gol. Più in generale la Juve è stata campione d’inverno per 30 volte e ha poi vinto lo scudetto in 20 occasioni: senza Calciopoli sarebbero state 22. L’Inter è stata prima alla fine dell’andata in 17 stagioni e ha fatto suo il campionato in 11 di queste annate. Lo storico di Juve e Inter è in linea con la tendenza generale del “due su tre” di cui si è detto in apertura. Ogni regola ha le sue eccezioni. Nel decennio che si è appena chiuso il Napoli è stato per due volte campione d’inverno, nel 2015-16 e nel 2017-18, e però tutte e due le volte lo scudetto vero lo ha vinto la Juventus. Altro che legge del due su tre, qui siamo allo zero su due. L’allenatore di quel Napoli era Maurizio Sarri, oggi alla Juventus, e presumiamo che Sarri medesimo non dia grande valore all’onorificenza di metà cammino, non fosse altro che per ragioni scaramantiche. Esser primo a gennaio fin qui gli ha portato male. Inter e Juventus sono diversamente capolista. Conte si è preso l’Inter con furia, l’ha plasmata a sua immagine e somiglianza. E ha trascinato dalla propria parte la maggioranza dei tifosi, cosa per nulla scontata in estate. La società gli ha facilitato il lavoro, anche se l’allenatore continua ad agitare lo spettro dell’organico ridotto. Conte ad Appiano può essere se stesso, nel pieno esercizio delle sue funzioni ed ossessioni. “Le altre hanno aggiunto, non hanno sostituito come noi”, ha detto ieri in conferenza e bisogna riconoscergli acrobazia dialettica. Sarri a Torino è sceso a patti con se stesso, con la sua idea “collettivistica” di calcio. Lo ha fatto nel momento in cui ha detto che Ronaldo è diverso dagli altri. È la verità, però esplicitarlo è stata una pubblica cessione di sovranità. Sarri a Vinovo non può essere Sarri fino in fondo, deve stemperarsi, mediare, e non soltanto per CR7. Alla Juve non è possibile essere rivoluzionari totali, bisogna rispettare codici ed equilibri. La “Contecrazia” interista e il compromesso storico di Sarri alla Juventus: è questa la partita.