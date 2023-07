Campagna Abbonamenti 2023/24, I Campioni D’Italia vi aspettano dal 21 Luglio!

Nella stagione 2022/2023 sono corsi al Maradona oltre 1 milione di Tifosi per seguire le nostre cavalcate in Italia e in Europa.

In numerose occasioni, trovare un biglietto per assistere alla partita dallo Stadio è stato molto difficile. Assicurati il tuo posto al Maradona e, a partire da Venerdì 21 Luglio, acquista il tuo abbonamento per tutta la stagione.

I primi giorni di vendita saranno riservati a tutti gli Abbonati 22/23 che potranno godere della promozione “Campioni”, esercitando un diritto di prelazione sul proprio posto e usufruendo di uno sconto sul prezzo intero dell’abbonamento. Da Mercoledì 2 Agosto, invece, inizierà la vendita libera aperta a tutti i Tifosi azzurri.

Sottoscrivendo un nuovo abbonamento a tariffa intera sarà possibile seguire il Napoli per tutta la stagione a partire da 14€ a partita!

Noi vi vogliamo sempre al nostro fianco, perché solo grazie al vostro supporto possiamo difendere il titolo italiano e lottare per migliorare il nostro risultato in Europa.

Per voi abbiamo pensato a due tipologie di abbonamento:

1. Versione FULL – 23 Gare: valido per assistere alle 19 gare interne di Serie A, agli Ottavi di Finale di Coppa Italia e a tutte le gare interne del Group Stage di Uefa Champions League.

2. Versione ITALIA – 20 Gare: valido per assistere alle 19 gare interne di Serie A e agli Ottavi di Finale di Coppa Italia.

Le novità non sono finite qui.

Per la stagione sportiva 2023/2024, gli abbonati potranno cedere il proprio abbonamento ad altri possessori di Fidelity Card, con le medesime condizioni di tariffa, mediante la funzione “Cambio Utilizzatore”. In particolare, coloro che acquisteranno l’abbonamento nella Versione ITALIA, potranno usufruire della funzione ‘Cambio utilizzatore’ per il 50% delle partite. Coloro che acquisteranno l’abbonamento nella Versione FULL, potranno farlo per tutte le gare.

Abbiamo dedicato tariffe agevolate ai nostri Tifosi più giovani ma anche a quelli più esperti.

Gli Under 14 potranno godere del 50% di sconto sul prezzo intero degli Abbonamenti in tutti i settori dello Stadio.

Da questa stagione, inoltre, abbiamo introdotto anche la Tariffa Under 30, con uno sconto del 20% sul prezzo intero dell’abbonamento, valida per i settori Curve inferiori e Distinti inferiori.

Infine tutti i nostri Tifosi Over 65 potranno godere del 15% di sconto sul prezzo intero dell’abbonamento per i settori Tribuna Nisida e Tribuna Posillipo.

Un’altra importante novità riguarda la possibilità di rateizzare l’acquisto del proprio abbonamento nel caso di acquisto online.

FASE 1

Prelazione FULL – Conferma Posto Abbonati 22/23

Dalle ore 12:00 del 21/07 alle ore 23.59 del 24/07

FASE 2

Prelazione FULL – Cambio Posto Abbonati 22/23

Dalle ore 12:00 del 25/07 alle ore 23.59 del 26/07

FASE 3

Prelazione ITALIA – Conferma Posto Abbonati 22/23

Dalle ore 12:00 del 27/07 alle ore 23.59 del 30/07

FASE 4

Prelazione ITALIA – Conferma Posto Abbonati 22/23

Dalle ore 12:00 del 31/07 alle ore 23.59 del 01/08

FASE 5

Vendita Libera – FULL e ITALIA

Dalle ore 12:00 del 02/08 alle ore 23.59 del 18/08

DOVE POSSO ACQUISTARE L’ABBONAMENTO?

ONLINE

Acquista facilmente il tuo abbonamento online cliccando qui sotto

PUNTO VENDITA

Compila il modulo che troverai cliccando qui sotto e stampa il PDF che riceverai via e-mail. Portalo al punto vendita e potrai completare l’acquisto

COME ACQUISTARE

Puoi acquistare il tuo abbonamento ONLINE sul sito sscnapoli.it, sezione “biglietti” oppure presso i Punti Vendita Abilitati (Lista aggiornata sul sito sscnapoli.it). Per l’acquisto dell’abbonamento è obbligatorio il possesso della FIDELITY CARD.

Acquisto presso i punti vendita:

Compilare il modulo di richiesta (anagrafica) 2023-24 presente al seguente link e poi recarsi presso i punti vendita, presentando la seguente documentazione:

Fidelity card della SSC Napoli;

Modulo di richiesta (anagrafica) 2023-24, debitamente compilato e scaricato;

Copia da consegnare del documento d’identità.

La lista dei punti vendita abilitati è facilmente consultabile al seguente link.

Acquisto online:

Coloro che acquisteranno l’abbonamento attraverso il web, riceveranno via mail il tagliando/segnaposto, da portare con sé allo stadio. Sarà sempre possibile stampare il tagliando/segnaposto dal link: https://sport.ticketone.it/post-order.

Acquistando online hai la possibilità di rateizzare l’importo del tuo abbonamento.

RICORDA

La SSC Napoli, al fine di tutelare e promuovere la “dimensione sociale del calcio“, ha introdotto il “Sistema del gradimento”, uno strumento messo a disposizione delle società sportive per impedire l’accesso agli stadi ai soggetti che non sanno mantenere un comportamento conforme al “codice di condotta” adottato dalle società stesse. Attraverso il “sistema di gradimento”, le società sportive si rendono parte attiva per garantire a tutti coloro che desiderano recarsi allo stadio un ambiente sicuro e adatto ad ogni tipo di spettatore, ivi incluse le famiglie con bambini. Consulta il codice di condotta sul sito sscnapoli.it

