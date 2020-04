Camorra, scarcerato il fratello del superboss Zagaria: Bonafede invia ispettori

Il Tribunale di sorveglianza di Sassari ha disposto gli arresti domiciliari per Pasquale Zagaria, fratello del boss dei Casalesi Michele Zagaria, catturato nel 2011 dopo anni di latitanza. Pasquale Zagaria lascia così il carcere ottenendo 5 mesi di arresti domiciliari per gravi problemi di salute, per i quali non può proseguire la cura a Sassari a causa dell’indisponibilità della struttura sanitaria riconvertita per la cura del Covid-19. Pasquale Zagaria trascorrerà i domiciliari in una località del Nord Italia.Il ministro della Giustizia, Alfonso Bonafede, a quanto si apprende, ha incaricato l’ispettorato di via Arenula di compiere accertamenti dopo la decisione del Tribunale di sorveglianza di Sassari. Il ministro ha anche avviato verifiche al Dipartimento per l’amministrazione penitenziaria, che non avrebbe risposto lla richiesta del Tribunale di sorveglianza di avere l’indicazione di un altro carcere dove il boss Pasquale Zagaria potesse essere trasferito. fonte Il Roma