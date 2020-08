Camorra, boss in vacanza: diminuiscono le “stese”

Relax, un po’ di mare, il “giusto” riposo, almeno nel periodo di Ferragosto, dopo un anno frenetico, di “guerriglia” per controllare il territorio faticosamente difeso a colpi di stese, con le pistole fra i denti, pronte a sparare per far capire chi comanda, per davvero. A Napoli, anche la camorra chiude per ferie, pronta però, secondo inquirenti ed investigatori, a riprendere le proprie attività criminali, nei prossimi giorni. Staremo a vedere, ma procura, polizia e carabinieri non sbagliano (quasi) mai. Il livello di attenzione è sempre alto e questo i clan lo sanno bene. Dal boss al delinquente comune staccare la spina, consumare una settimana di vacane è necessario, anzi vitale. A Ferragosto è come se tacitamente si mettesse in atto una “pax camorristica”, che restituisce anche un po’ di pace ai vicoli del centro storico, Forcella, Mercato, e non solo martoriati e segnati dal sangue di vittime quasi sempre predestinate. E ai suoi abitanti. In una settimana che ha visto in città un aumento dei contagi da Covid 19, paradossalmente, c’è la diminuzione di “stese”, di ferimenti e, soprattutto, di omicidi che, di anno in anno, indicano una importante diminuzione. Le armi ora tacciono… sperando che non sia solo un fenomeno legato solo alle vacanze.