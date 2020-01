Calvo: Sampdoria, Murillo chiesto dal Galatasaray

Il Galatasaray ci prova per Murillo…se ne parla in questo articolo pubblicato su Ansa.it Il Galatasaray ha chiesto alla Sampdoria il difensore colombiano Jeison Murillo: la società turca propone 750mila per il prestito fino al termine della stagione con la promessa di acquistarlo a titolo definitivo dal Valencia, che detiene al momento la proprietà del cartellino. Il giocatore sarebbe interessato alla proposta ma la Sampdoria al momento frena perché Murillo è tornato titolare dopo il brutto infortunio di Alex Ferrari che dovrà stare fermo fino a fine campionato.