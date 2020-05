Callejon, parla l’agente: “Rinnovo? Non sentiamo il Napoli da tempo”

“Con il Napoli non ci sentiamo da un bel po’ di tempo”. Manuel Garcia Quilon agente di Josè Maria Callejon, è intervenuto oggi in collegamento ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli, parlando del futuro del proprio assistito: tiene infatti banco il rinnovo del giocatore spagnolo, che è in scadenza di contratto. Un fronte che non registra progressi, visto che, stando alle dichiarazioni di Quilon, infatti “non ci sono novità sul rinnovo”: e intanto il giocatore sta attirando su di sé numerose attenzioni dall’estero: “Dalla Spagna – ha proseguito concludendo l’agente dello spagnolo – si sono già fatti avanti due-tre giocatori importanti”.

fonte Il Corriere dello Sport