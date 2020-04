Callejon: l’addio al Napoli ormai è certo

José Maria Callejon è sempre più vicino all’addio al Napoli.L’attaccante spagnolo, giunto in Campania nel 2013 insieme a Gonzalo Higuain e Raul Albiol dal Real Madrid (era il primo anno di Rafa Benitez sulla panchina azzurra), è quest’anno in scadenza di contratto e da mesi appare chiaro che la società non intenda rinnovarglielo.La conferma arriva da ‘Sky Sport’, secondo cui l’attaccante spagnolo terminerà la stagione e poi si libererà dai legami contrattuali con il Napoli. Non è però da escludere che continui a giocare per i partenopei anche oltre il 30 giugno nel caso in cui il campionato si protragga fino al cuore dell’estate. fonte Virgilio