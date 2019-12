Calcio:Thiago Motta esonero vicino,mio riferimento giocatori

Thiago Motta,e giunto al capolinea,aria di esonero?Se ne parla in questo articolo pubblicato su Ansa.it “Il mio riferimento sono i giocatori. Anche se il risultato è ampio, siamo venuti qui con l’idea di giocare ma abbiamo trovato una squadra che sta dimostrando perché sta giocando alla pari con la Juve per lo scudetto. Se ho visto Preziosi? Penso ai miei giocatori, avrò tempo di incontrare la società”: si blinda dietro a queste parole Thiago Motta che esce da San Siro con quattro gol subiti e un esonero sempre più vicino, con il presidente Enrico Preziosi presente a San Siro che ha lasciato lo stadio prima della fine della partita.

Indiscrezioni della stampa uruguaiana parlano di un sostituto già pronto per la panchina: Diego Lopez. “Faccio fatica a leggere la stampa uruguagia. Sono orgoglioso di quello che sto cercando di fare con il Genoa – risponde Thiago Motta – è vero che, visti i risultati qualcosa si deve cambiare”