Calciopoli, arriva il verdetto definitivo: polemiche Juve-Inter

Ecco il verdetto finale su “Calciopoli”,se ne scrive in questo articolo pubblicato su Virgilio.it -“Esauriti tutti i gradi della vicenda sportiva”, bianconeri condannati.La vicenda Calciopoli sembra essere finalmente arrivata al suo epilogo, 14 anni dopo l’esplosione dello scandalo che scosse il calcio italiano. Il Collegio di garanzia del Coni ha reso note le motivazioni della decisione con cui, a novembre, aveva dichiarato “inammissibile” il ricorso della Juventus. Oggetto del contendere lo scudetto del 2006, assegnato all’Inter dall’allora commissario Guido Rossi.Secondo quanto riporta il Corriere della Sera, il Collegio ha richiamato la propria decisione del 6 maggio con la quale aveva dichiarato che le doglianze della Juventus “non avrebbero potuto più essere oggetto di deliberazione alcuna da parte del sistema di giustizia sportiva”.Il club bianconero invece decise di tornare al Collegio di garanzia per ricorrere nuovamente contro una decisione della Corte d’Appello federale: ciò ha portato al giudizio di inammissibilità e alla condanna di 10mila euro di spese giudiziarie, una cifra decisamente alta per la giustizia sportiva.Sempre secondo quanto riporta il Corriere, la Juve aveva fatto ricorso sostenendo che la Corte d’Appello federale fosse composta da membri decaduti dopo l’entrata in vigore del nuovo codice di giustizia sportiva. Era questo, secondo il Collegio di garanzia, “l’unico aspetto con carattere di novità”, ma comunque è stata sposata la tesi degli avvocati Figc Medugno e Viglione, per cui i giudici restavano nelle loro funzioni fino all’effettivo insediamento dei nuovi.Dal punto di vista della giustizia sportiva, la vicenda Calciopoli sembra quindi conclusa. Ma non sui social, dove si stanno scatenando le polemiche tra interisti e juventini