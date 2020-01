Calciomercato:Ultime notizie

Tutte le ultime notizie di calciomercato,acquisti e cessioni, trattative e indiscrezioni sul mercato di gennaio.Pubblicate in questo articolo di Goal.comFabio Borini lascia il per accasarsi al . In corso le visite mediche col club scaligero.Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, Mino Raiola, l’agente di Gianluigi Donnarumma e Giacomo Bonaventura, ha rispedito al mittente le offerte fattegli recapitare dal per i rinnovi dei suoi due assisti. I contratti dei due giocatori scadono rispettivamente nel 2021 e 2020.