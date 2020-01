Calciomercato:tutte le trattative del 10 Gennaio

ecco tutte le trattative di calciomercato,in tempo reale,publicate in questo articolo di Skysport.it È iniziata l’avventura all’Hellas Verona per Fabio Borini. L’attaccante ex Milan sta svolgendo le visite mediche, poi la firma per il club gialloblu: trasferimento a titolo definitivo e contratto di sei mesi.Kurtic compie 31 anni, e il buon compleanno arriva dalla sua nuova squadra, il Parma, che ha ufficializzato proprio oggi l’acquisto del centrocampista. Kurtic ha firmato un contratto fino a giungo 2023. Il giocatore arriva in prestito con obbligo di riscatto fissato a 3,5 milioni di euro, più 500mila euro di bonus.Si è chiusa positivamente la trattativa per portare a Napoli il centrocampista del Celta Vigo: agli spagnoli 20 milioni di euro più 4 di bonus. Lobotka arriverà nella giornata di domani a Napoli.”Questo è un mese difficile per noi allenatori: escono tante voci di mercato, a volte non vere. E noi dobbiamo gestirle. Bisogna essere intelligenti e cercare di lavorare senza disperdere energie nei rumors”.Conferenza stampa anche per l’allenatore della Lazio, alla vigilia della sfida al Napoli di Gattuso. L’allenatore biancoceleste ha risposto alle domande sul mercato: “Abbiamo un confronto quotidiano sul mercato con la società. Sono soddisfatto di quello che abbiamo. Ci guardiamo attorno se c’è qualcosa per migliorare perché no? Altrimenti rimaniamo così, con quelli delle 9 vittorie consecutive”.Il Napoli ha chiuso la trattativa per Stanislav Lobotka con il Celta Vigo. Accordo trovato sulla base di 20 milioni di euro più 4 di bonus (difficili da raggiungere). Nella giornata di domani lo slovacco sarà in Italia per le visite mediche, che sosterrà a Villa Stuart