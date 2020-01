Calciomercato:Trattative del 10 gennaio

ecco le trattative di calciomercato in tempo reale,pubblicate in questo articolo di Skysport.it Il centrocampista Alessandro Deiola è un nuovo giocatore del Lecce. Il calciatore, proveniente dal Cagliari, arriva nel Salento con la formula del prestito con diritto di riscatto e contro-riscatto a favore della società sarda. Deiola, che si è già sottoposto alle rituali visite mediche, si è aggregato al gruppo ed ha svolto il suo primo allenamento agli ordini di mister Liverani. Il centrocampista sardo, che ha scelto il 14 come numero di maglia, sarà presentato alla stampa domattina allo stadio di Via del Mare. Nella giornata di oggi, inoltre, la società salentina ha ceduto in prestito biennale all’Empoli il difensore Riccardo Fiamozzi.Fonti spagnole come il Mundo Deportivo riportano che, secondo l’emittente RAC1, il direttore generale del Barcellona, Òscar Grau, assieme al direttore sportivo Eric Abidal, si sarebbe riunito a Doha con Xavi Hernández per discutere l’eventualità di vederlo come allenatore blaugrana in un futuro prossimo. La riunione nella capitale del Qatar arriva l’indomani della sconfitta in Supercoppa di Spagna rimediata dall’Atletico Madrid. Xavi, attualmente alla guida dell’Al Sadd, ha vinto la Supercoppa del Qatar e ha portato il club fino alle semifinali della Champions asiatica. L’ex capitano del Barça non ha mai nascosto il suo desiderio di guidare i blaugrana in un futuro, dando per scontata la necessità di doversi formare come allenatore, senza fretta di occupare la panchina del Camp Nou. La versione del club circa il viaggio di Abidal a Doha, invece, è una visita prevista a Ousmane Dembélé, che si sta curando in Qatar.