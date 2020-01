CALCIOMERCATO:Notizie e trattative del 29 Gennaio

ecco le notizie di calciomercato,in tempo reale, pubblicate in questo articolo di Skysport.it –Il Napoli ha programmato le visite mediche di Andrea Petagna, si svolgeranno domattina. Operazione da 17 milioni più bonus: l’attaccante classe 1995 resterà in prestito alla Spal fino a giugno.–Scambio di documenti in corso con il Genoa: l’attaccante ivoriano firmerà con i viola domani.–Poco fa è terminato un incontro tra i dirigenti del club granata e l’agente di Andrea Favilli. In caso di partenza di Zaza (che potrebbe andare al Villarreal in prestito con obbligo di riscatto), il Torino punterebbe sull’attaccante del Genoa classe 1997–I Red Devils hanno annunciato ufficialmente l’accordo con lo Sporting di Lisbona per l’acquisto di Bruno Fernandes. Dopo le fisiche mediche e la firma del giocatore, ci sarà l’ufficialità deifinitiva–L’attaccante polacco è sempre più vicino al trasferimento all’Hertha Berlino: la trattativa è in chiusura. Piatek dovrebbe essere ceduto a titolo definitivo per una cifra vicina ai 27 milioni di euro–Sempre mercato in uscita per il Milan: la destinazione di Ricardo Rodriguez potrebbe essere l’Olanda. Il terzino è infatti vicino al PSV–I nerazzurri chiudono per un giovane talento uruguaiano, che era seguito anche dal Cagliari: è Martin Satriano, attaccante del Nacional Montevideo, classe 2001. Un investimento soprattutto in prospettiva. Satriano dovrebbe arrivare domani a Milano per le visite e la firma–Gaston Pereiro è pronto a continuare la tradizione dei giocatori uruguaiani a Cagliari. Lo stesso attaccante ha rivelato che il suo idolo era Francescoli, un ex rossoblu.-Il club viola mette a segno due colpi, Kouamè e Duncan