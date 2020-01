CALCIOMERCATO: ultime notizie e trattative

Ecco le ultime notizie ,aggiornate,apparse sulsito di Goal.com,L’Inter ha accelerato con il Verona per avere una corsia preferenziale a giugno per Kumbulla. All’Hellas andrà già da subito Dimarco. I nerazzurri non mollano nemmeno Amrabat, su cui è in vantaggio il .L’ potrebbe operare un doppio acquisto dal in questa sessione: Piatek e Pepe Reina. I rossoneri non ostacoleranno lo spagnolo. Potrebbe partire a titolo definitivo o anche sotto forma di un prestito di sei mesi con diritto di riscatto a giugno.L’agente di Emerson Palmieri, Fernando Garcia, ai microfoni di ‘FcInterNews’, ha annunciato che il giocatore non si muoverà dal : “Il Chelsea in questo momento non ha intenzione di privarsi di Emerson Palmieri. Lui è felice a Londra e quindi ora non cambierà squadra”.Sul giocatore c’era l’interesse forte dell’ ma anche quello più distaccato della .La aspettava un incontro decisivo con Kjaer nella giornata di martedì, ma il giocatore ha preso tempo. I blucerchiati pensano che il difensore danese non sia convinto del trasferimento a Genova (su di lui ci sono anche e ). Così secondo ‘Sky Sport’ la Sampdoria si è mossa anche con il per un possibile ritorno di Lorenzo Tonelli.Una bandiera sta per lasciare il Catania. Si tratta di Francesco Lodi, pronto al trasferimento alla Triestina per cercare di agguantare la Serie B. Il Catania, lo ricordiamo, è vicino alla cessione societaria. Lo riporta ‘Sky Sport’.