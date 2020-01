CALCIOMERCATO: ultime notizie e trattative

Notizie di calciomercato,in tempo reale,pubblicate in questo articolo di Goal.com Con Pepe Reina in partenza verso l’ , il sta cercando un nuovo secondo portiere di Donnarumma. La prima scelta è Viviano, ma è stato sondato anche Sportiello. L’ però non vuole cederlo. Lo riporta ‘Sky Sport’.Il continua ad insistere per Piatek, però al non piacciono le formule proposte. Il club londinese ha chiesto i giocatore in prestito oppure a titolo definitivo ma con l’inserimento nella trattativa di Foyth o Wanyama. I rossoneri però non gradiscono né il prestito, né i giocatori proposti.Secondo quanto riportato da ‘Sky Sport’, il sta per riportare in Bjarnason. Domani ci sarà l’incontro decisivo con gli agenti del giocatore, per sistemare gli ultimi dettagli. L’islandese aveva anche un’offerta dalla , ma voleva ritornare in .La , se dovesse partire Kalinic, pensa anche all’esperto Caputo per il ruolo di vice Dzeko. L’attaccante potrebbe lasciare .Dopo aver chiuso per Cutrone, la è pronta a muoversi ancora sul mercato. Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, Duncan del è il grande obiettivo per rafforzare il centrocampo, mentre per la difesa si continua a pensare a Bonifazi del . La valutazione di entrambi si aggira sui 15 milioni di euro.Per l’ continua ad essere in salita la strada che porta a Vidal e quindi si valutano alternative. Tra le varie opzioni anche uno scambio Politano-Kessié con il , secondo quanto riportato da Sky però la trattativa non è decollata.