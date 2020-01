CALCIOMERCATO: ultime notizie e trattative

Calciomercato,notizie,trattative,affari conclusi!…e quanto si legge in questo articolo pubblicato su Goal .com -Come riportato da ‘Sky Sport News’, il avrebbe rinunciato a fare un’offerta per Eriksen a gennaio: sul danese resta vivo l’interesse di e .La ha individuato in Suso uno dei suoi obiettivi per rafforzare il reparto avanzato. Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, il club blucerchiato si è già mosso chiedendo il giocatore in prestito al Milan.Potrebbe essere Emiliano Viviano il sostituto di Reina al , qualora il portiere spagnolo definisse il suo trasferimento all’ . L’ex estremo difensore di , Lisbona e è attualmente svincolato.Secondo ‘La Repubblica’ con l’arrivo di Demme, ed il possibile acquisto di Lobotka, il Napoli sarebbe disposto a far partire Fabian Ruiz già in questa sessione di mercato. e sono le due possibili destinazioni del centrocampista spagnolo.Potrebbe già essere giunta al capolinea l’avventura di Pedro alla . L’attaccante brasiliano, arrivato la scorsa estate dal Fluminense per 15 milioni di euro più una percentuale su una futura rivendita, è ad un passo dal ritorno nel suo Paese. Il club gigliato sta infatti trattando la sua cessione a titolo definitivo al Flamengo.