CALCIOMERCATO: ultime notizie e trattative

Calciomercato tra notizie, trattative,ed affari chiusi…se ne scrive in questo articolo pubblicato da Goal.com Secondo il ‘Corriere dello Sport’, il ha messo nel mirino Adam Masina per rinforzare la corsia di sinistra della difesa. L’ex è attualmente in forza al .Parlando a La Gazzetta dello Sport, Lorenzo Pellegrini ha svelato che il suo sogno è quello di continuare a vestire per molto tempo ancora la maglia della : “In questo momento vorrei stare qui sempre ma certamente questa deve essere anche l’intenzione della società. Io sono un ragazzo molto ambizioso, che pretende molto da se stesso e dagli altri. Per me sarebbe perfetto restare qui per sempre”.Si chiude in anticipo l’esperienza in prestito di Nicky Beloko al Gent. Il club belga ha annunciato il ritorno alla del giovane centrocampista 19enne.