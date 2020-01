CALCIOMERCATO: ultime notizie e trattative

Tutte le ultime notizie di calciomercato in tempo reale,acquisti e cessioni, trattative e indiscrezioni sul mercato di gennaio.Pubblicate in questo articolo su Goal.com.–Kevin Agudelo sta per lasciare il : trattativa in dirittura d’arrivo con il che a breve incontrerà gli agenti del colombiano. Lo riporta ‘Sky Sport’.–Juan Jesus non figura tra i convocati di Paulo Fonseca per – : il brasiliano potrebbe lasciare i giallorossi in queste ultime ore del calciomercato–Come si apprende dal sito della Lega di , il ha acquistato il classe 2000 Kristo Shehu dal Panathinaikos.–Il VCome si apprende dal sito della Lega di , il ha acquistato il classe 2000 Kristo Shehu dal Panathinaikos.Il V ha comunicato di aver ceduto il difensore Luigi Vitale allo con la formula del prestito–Il è vicino a piazzare un importante colpo per il suo centrocampo. Nelle ultime ore è infatti entrata nel vivo la trattativa che dovrebbe portare Valentin Eysseric in gialloblù. Intesa già trovata con la , si attende la fumata bianca.–La ha individuato in Marko Pajac un possibile rinforzo per la fascia sinistra. Come riportato da Sky, il club viola nelle ultime ore ha iniziato a trattare l’esterno croato con il .–Il è ancora alla ricerca di un attaccante. Come riportato da Sky, sfumata l’opzione Alfredo Donnarumma, il club ducale è tornato su Pietro Iemmello. Da capire se il sarà disposto a cedere il suo giocatore nell’ultimo giorno della sessione invernale di calciomercato.—Il ha annunciato la conclusione dell’avventura di Steven Nzonzi ad Istanbul. Il centrocampista di proprietà della , dovrebbe ripartire dal .–Secondo quanto riportato da Sky, la sta cercando in queste ore di arrivare a Marko Livaja. L’ex attaccante di , Cesena, ed gioca attualmente in Grecia all’ Atene–Come si evince dal sito ufficiale della Lega , la ha depositato il contratto di Sofyan Amrabat. Operazione chiusa con la formula del titolo definitivo, il centrocampista resterà al fino al termine della stagione.–Il ha annunciato l’acquisto di Matheus Fernandes, centrocampista brasiliano che milita nel Palmeiras. Il giocatore vestirà la maglia blaugrana a partire da luglio 2020.–