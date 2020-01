CALCIOMERCATO: ultime notizie e trattative

Tutte le ultime notizie di calciomercato in tempo reale acquisti e cessioni, trattative e indiscrezioni sul mercato di gennaio.Pubblicate in questo articolo da Goal.com–.Secondo quanto rivelato da ‘Sky’, l’Hellas avrebbe rifiutato l’offerta della per Amrabat: i viola nella giornata odierna avrebbero avanzato un’offerta da 15 milioni più bonus per il centrocampista marocchino. Non è da escludere un ulteriore rialzo da parte dei toscani, ma al momento Amrabat resta a Verona.–Negli ultimi giorni era nata una trattativa fra e per Domenico Criscito: secondo quanto riportato da ‘Sky Sport’, il capitano rossoblu avrebbe però stroncato la trattativa sul nascere esprimendo la volontà di rimanere in liguria. Oggi Criscito si è regolarmente allenato con i suoi compagni.–La società bergamasca ha annunciato l’acquisizione del terzino destro classe 2000 dal sui propri canali social.–La Lazio ha raggiunto un accordo con OIivier Giroud: si attende il via libera del che continua a puntare Mertens. Lo riporta ‘Sky Sport’.–Nell’ambito dell’operazione Igor che sta per trasferirsi alla , la ha provato ad inserire nei discorsi con i viola anche Riccardo Sottil, attaccante di talento che piace a Semplici. Lo riporta ‘Sky SporManca solo l’ufficialità per l’approdo di Soumaoro al dal : visite mediche in corso per il difensore che si trasferirà in rossoblù in prestito con diritto di riscatto.–Il centrale giallorosso Mert Cetin può diventare uno degli uomini mercato in queste ore finali. Secondo ‘Sky Sport’, il turco è entrato nel mirino del , che insiste con la per averlo.–Su Kai Havertz ci sono anche i campioni d’Europa in carica del : il attende l’offerta, il costo del cartellino si aggira sui 130 milioni di euro.–Bosko Sutalo è ufficialmente un nuovo giocatore dell’ . Il difensore croato arriva dall’Osijek a titolo definitivo.–Secondo la ‘Gazzetta dello Sport’, la interrrompe il prestito di Emiliano Rigoni. L’ala argentina tornerà in , allo , dove ha un contratto fino al 2021.–Il ha respinto le proposte della Roma e dell’ per Jeremie Boga: in particolare i giallorossi hanno offerto un prestito con diritto di riscatto a 10 milioni. Lo riporta ‘France Football’.–Come riportato da ‘Sky Sport’, Martin Satriano è da poco sbarcato a Milano dove effettuerà le visite mediche con l’ . Arriva dal Nacional.–