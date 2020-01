CALCIOMERCATO: ultime notizie e trattative

Tutte le ultime notizie di calciomercato in tempo reale: acquisti e cessioni, trattative e indiscrezioni sul mercato di gennaio.Pubblicato in questo articolo di Gal.com —L’ saluta Arana: il brasiliano arrivato in prestito ad agosto torna già alla base, al , per poi spostarsi all’Atlético Mineiro.–Krzysztof Piatek è pronto a salutare il in via definitiva: in questi minuti il polacco è in partenza per la . Andrà all’ .–La a margine dell’affare Kouamé ha chiesto al anche Mimmo Criscito. Ora secondo ‘Sky Sport’ l’ultima parola spetterà al difensore.–Secondo ‘Sky Sport’ domani Ricardo Rodriguez dovrebbe partire per l’ e firmare col PSV ma prima il deve trovare il sostituto. Non c’è ancora l’accordo col Nacional per il giovane Matías Viña–Il Barcellona sta prendendo Francisco Trincão, fantasista del Braga. Lo riporta ‘Sky Sport’. Il classe 1999 era un obiettivo della ..–Il si prepara ad accogliere quattro nuovi arrivi: Soumaoro dal , prestito con diritto di riscatto a 10 milioni, dovrebbe arrivare nelle prossime ore. Idem Iturbe, partito dal . Visite mediche per Parigini, che arriverà invece a giugno. Ok invece la seconda parte di visite per Iago Falqué. Lo riporta ‘Sky Sport’.–Questa mattina Alessandro Florenzi è partito dall’aeroporto di Fiumicino per volare verso . Sta per iniziare l’avventura spagnola dell’esterno romano.–Al centro di una trattativa tra e per il possibile passaggio a Firenze, Domenico Criscito si sfoga con un paio di storie su Instagram. Arrabbiatura legata al mercato?–Secondo quanto riportato da Il Messaggero, era praticamente conclusa l’operazione che avrebbe dovuto portare Javier Pastore in . A bloccare il suo addio alla Roma è stata l’epidemia di coronavirus che ha colpito il Paese asiatico.–La Lazio sta tentando un affondo per Olivier Giroud. Secondo quanto riportato da Sky Sport, il club biancoceleste ha già trovato un’intesa con il , anche se il club inglese vorrebbe prima provare a chiudere per Mertens. Giroud, nel corso delle ultime settimane, è stato accostato con insistenza anche all’.–Ricardo Rodriguez si appresta a diventare un nuovo giocatore del . Il terzino elvetico del è partito alla volta dell’ per firmare il contratto che lo legherà al club di Eindhoven.–