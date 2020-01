CALCIOMERCATO: ultime notizie e trattative

Tutte le ultime notizie di calciomercato in tempo reale: acquisti e cessioni, trattative e indiscrezioni sul mercato di gennaio.Pubblicate in questo articolo di Goal.com–Mino Raiola a ‘Tuttosport’ ha parlato del possibile ritorno di Pogba alla Juventus: “I tifosi della devono sognare perché se non lo fai sei morto. Io non lavoro nei sogni, ma nel mondo vero per fare le scelte giuste per miei assistiti. Adesso non è il momento di dire quale sarà il futuro di Paul”.-Qualora la dovesse perdere Emre Can, in trattativa con il , i bianconeri potrebbero virare su Allan, che è sempre più in rotta con il .-Antonee Robinson potrebbe essere il sostituto di Ricardo Rodriguez al Milan: secondo ‘Tuttosport’, i rossoneri hanno un accordo con il per un prestito con diritto di riscatto a circa 12 milioni.-Adnan Januzaj potrebbe non andare alla , ma essere comunque destinato alla : secondo ‘Sky Sport’, il sta pensando al belga della Real Sociedad e avrebbe effettuato anche un sondaggio.-Antonee Robinson potrebbe essere il sostituto di Ricardo Rodriguez al Milan: secondo ‘Tuttosport’, i rossoneri hanno un accordo con il per un prestito con diritto di riscatto a circa 12 milioni-Lucas Konig, classe 2002 argentino, è un nuovo giocatore del : arriva dal Velez Sarsfield.-Il ha richiamato Orji Okwonkwo dal prestito al Montreal, salvo poi ridiscutere i terrmini e rimandarlo in .“Il Bologna Fc 1909 comunica di avere ceduto al il diritto alle prestazioni sportive dell’attaccante Orji Okwonkwo a titolo temporaneo fino al 31 dicembre 2020, con opzione per l’acquisizione definitiva”.