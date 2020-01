CALCIOMERCATO: ultime notizie e trattative

Tutte le ultime notizie di calciomercato in diretta,acquisti e cessioni, trattative e indiscrezioni sul mercato di gennaio.Pubblicato in questo articolo di Goal.com–Secondo quanto riportato da ‘Sky Sport’, il è vicino a Charalampos Lykogiannis che potrebbe lasciare il nei prossimi giorni.-Frederic Massara esclude una partenza di Lucas Paquetá ai microfoni di ‘Sky Sport’: “Non c’è nessun problema con lui, ha avuto un confronto con l’allenatore e non è stato convocato stasera. ? Sono voci di mercato, noi contiamo su di lui. Rodriguez? E’ in panchina oggi. Kessié rimane fino al termine della stagione? Certo”.-L’ potrebbe esonerare Roberto Muzzi nelle prossime ore: per la panchina spunta Pasquale Marino. Lo riporta ‘Sky Sport’.-Accordo raggiunto tra Inter e : Politano si trasferisce in prestito oneroso (2 milioni) con obbligo di riscatto fissato a 19 milioni più altri due milioni di bonus. Lunedì le visite mediche.-Secondo quanto riporta ‘Sky Sport’ il avrebbe fatto un tentativo per Petagna ma la SPAL ha detto no. Llorente quindi non verrà ceduto all’ .-La cerca sempre un difensore di piede sinistro in grado di giocare sia come centrale che terzino: secondo ‘Sky Sport’ il nome nuovo è Igor della .- alla ricerca di un attaccante che possa sostituire l’infortunato Inglese: il ds Faggiano potrebbe fare un tentativo per Matri, ai margini della squadra titolare al . Lo riporta ‘Sky Sport’.-Andrea Masiello sarà a breve un nuovo giocatore del : accordo in dirittura d’arrivo con l’ . Lo riporta ‘Sky Sport’.-Secondo la ‘Gazzetta dello Sport’, il è tornato alla carica per Sofyan Amrabat. Ieri Giuntoli avrebbe offerto un contratto di 5 anni a 2 milioni l’anno. Nelle prossime ore dovrebbe arrivare la decisione del giocatore.