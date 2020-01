CALCIOMERCATO: ultime notizie e trattative

Calciomercato,notizie in tempo reale,pubblicate in questo articolo da Goal.com Ormai ai margini del , Lorenzo Tonelli è pronto a tornare alla , dove è già stato in prestito l’anno scorso. A riportarlo è ‘Sky Sport’. I doriani hanno perso Alex Ferrari per infortunio e sono alla caccia del difensore. Attese per oggi le firme.Il continua a cercare un difensore. Difficile arrivare a Djidji del . Secondo ‘Sky Sport’ il nuovo obiettivo è Felipe, veterano classe 1984 della con tante salvezze sulle spalle. Sandro Tonali è entrato nel mirino dell’. Secondo il ‘Corriere dello Sport’ i nerazzurri puntano al classe 2000 del per giugno.Secondo quanto riportato da ‘Repubblica’, Mauro Icardi potrebbe tornare alla in estate. L’argentino potrebbe mettere il veto al riscatto da parte del .Amin Younes può lasciare il in questa sessione di mercato per fare ritorno in . L’ex Gladbach e piace al Werder Brema e al Colonia, pronte a metter sul piatto 7 milioni di euro.Doppio colpo in canna per il . Secondo ‘Sky Sport’, i rossoblù sarebbero vicini a chiudere per il portiere Gori del Pisa e per Parigini del . Entrambi sono classe 1996.Continuano i lavori in corso in casa per raggiungere la salvezza. Secondo la ‘Gazzetta dello Sport’ gli emiliani sono vicini alla chiusura per Dabo in prestito dalla . Sempre valida l’idea Sanabria.