CALCIOMERCATO: ultime notizie e trattative

Tutte le ultime notizie di calciomercato in tempo reale,acquisti e cessioni, trattative e indiscrezioni sul mercato di gennaio.Pubblicato iin qwuesto artiicolo di Goal.com Il non pagherà gli 80 milioni di euro richiesti dallo Lisbona per Bruno Fernandes: secondo ‘Goal’ l’operazione non si chiuderà.-Andrea Masiello tornerà al : secondo ‘Sky Sport’, è fatta per il suo ritorno in rossoblù. Contratto fino al 2022-Dopo l’infortunio di Diawara, secondo ‘Sky’ la Roma pensa a Rolando Mandragora dell’Udinese per sopperire all’emergenza a centrocampo.-Valentino Lazaro lascerà l’: nella giornata di domani, come riporta ‘Sky Sport’, l’austriaco farà le visite mediche con il , per poi firmare. Operazione in prestito con diritto di riscatto da 25 milioni complessivi.-Secondo il ‘Corriere dello Sport’, l’Inter è sempre più vicina alla chiusura per Christian Eriksen: alzata l’offerta a 18 milioni più bonus. Possibili visite martedì.-La potrebbe tornare su Nzonzi per supplire all’assenza di Diawara: il francese è in in prestito al .-Il è pronto a puntare su Lyanco nella seconda metà di stagione. Secondo ‘Sky Sport’ i granata hanno detto no a e , che si sono fatte avanti per il brasiliano.-Nelle ultime ore, secondo quanto riportato da ‘Sky Sports UK’, il avrebbe effettuato un sondaggio per arrivare ad Eriksen. La notizia sarebbe emersa da fonti vicine al . Il giocatore, comunque, ha già trovato l’accordo totale con l’.-Cyrus Christie, esterno basso classe ’92 del , come riporta ‘Sky’ è uno dei nomi spuntati sul taccuino della per rinforzare le fasce. Per la trequarti blitz in per Januzaj.-Viste le difficoltà per Iago Falque, la studia profili alternativi per rinforzare l’attacco: nei radar c’è anche Amin Younes del . A riportarlo è ‘Sky’.-La fa sul serio per Sofyan Amrabat: il centrocampista, da tempo obiettivo del , piace anche ai viola i quali però secondo ‘Sky’ si sono visti rifiutare la prima offerta nell’incontro odierno.-Simone Zaza di nuovo nella ? A provarci è il , che secondo ‘Sky’ ha avanzato un’offerta al .