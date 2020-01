CALCIOMERCATO: ultime notizie e trattative

Tutte le ultime notizie di calciomercato in tempo reale,acquisti e cessioni, trattative e indiscrezioni sul mercato di gennaio.Pubblicate in questo articolo su Goal.com Il direttore sportivo del , Daniele Faggiano, uscendo dalla sede dell’ ha dichiarato ai cronisti presenti: “L’Inter al momento non lascia partire Esposito, io l’avevo già chiesto un mese fa. Loro sanno che se decideranno di lasciarlo partire noi ci siamo. Darmian? Non abbiamo parlato di lui, è un giocatore nostro al 100%”.-Secondo quanto riportato da ‘Sky Sport’, Raoul Bellanova arriverà all’ dal con la formula del prestito con diritto di riscatto. Il prestito sarà di un anno e mezzo con riscatto a 4,5/5 milioni di euro. Nel fine settimana sono previste le visite mediche.-Il Napoli torna forte su Matteo Politano. Il club avrebbe trovato già l’accordo con l’ sulla base del prestito con obbligo di riscatto o addirittura a titolo definitivo: operazione da circa 25 milioni di euro. Lo riporta ‘Sky Sport’. Manca ancora l’accordo con il giocatore.-Christian Eriksen nella giornata di oggi ha incontrato in prima persona il suo presidente Daniel Levy. Secondo quanto riportato da ‘S-ky Sport’, ha ribadito al numero uno del Tottenham di voler andare all’Inter e forzando un po’ quindi la partenza.-Secondo ‘Sky Sport’ il deve guardarsi dalla concorrenza del Wolverhampton per Dani Olmo, con un’offerta di quasi 30 milioni di euro spedita alla . Sul giocatore c’è anche il . I croati vorrebbero vendere Olmo proprio a gennaio, mentre il Milan vorrebbe concludere l’affare solo a giugno.-Prestito secco per Riccardo Saponara al : sopo essere arrivato in città questa sera, il giocatore domani sosterrà le visite mediche.-Continua ad essere il centrale difensivo la grande priorità del . Come riportato da La Gazzetta dello Sport, viste le difficoltà ad arrivare a Lyanco e Bonifazi, il club rossoblù ha deciso di virare su Alexandar Dragovic. Il valore del cartellino del difensore del è inferiore ai 10 milioni di euro-Potrebbe essersi fatta più in salita per il la strada che porta a Lucas Castro. Come riportato da La Gazzetta dello Sport, a seguito dell’infortunio muscolare riportato da Rog, il sta provando a ricucire con il centrocampista argentino. Lo stesso Castro spinge per andare via, ma la speranza del club sardo è quello di trattenerlo fino a fine stagione.-Potrebbe già essere conclusa l’avventura di Kevin-Prince Boateng alla . Secondo quanto riportato dal Corriere Fiorentino, il club gigliato sta provando a piazzare il giocatore che, oltre a non avere più spazio, ha anche un ingaggio pesante di 1,5 milioni netti a stagione.-Secondo quanto riportato da Sport Bild, Douglas Costa potrebbe lasciare la Juventus a gennaio. Il vorrebbe riprendere il campione brasiliano con la formula del prestito.-Il sta valutando vari profili per il suo attacco. Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, nel mirino del club granata ci sono Pinamonti, Scamacca e soprattutto Alberto Cerri del . Ogni movimento in entrata sarà legato alle uscite di Iago Falque e Zaza.-