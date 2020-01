CALCIOMERCATO: ultime notizie e trattative

Tutte le ultime notizie di calciomercato in tempo reale: acquisti e cessioni, trattative e indiscrezioni sul mercato di gennaio.Pubblicate in questo articolo da Goal.com.La sfida di Coppa in programma domani sera tra e potrebbe essere l’occasione giusta per parlare della situazione di Federico Bernardeschi: capitolini alla ricerca di un esterno d’attacco e il profilo dell’ex Fiorentina intriga. Lo riporta ‘Il Tempo’-Manca solo l’ufficialità per l’approdo all’ di Lennart Czyborra, esterno sinistro in arrivo dall’Heracles: come riportato da ‘Sky Sport’, il tedesco è a Milano e a breve sosterrà le visite mediche-L’obiettivo numero uno dell’ è Christian Eriksen: ieri Piero Ausilio ha dichiarato di aver avanzato un’offerta ufficiale per il danese, il vuole 20 milioni. I nerazzurri sono arrivati ad offrire 15 milioni e fra i due club ballano 5 milioni, una distanza che potrebbe essere limata nelle prossime ore. Insomma, cresce l’ottimismo per Eriksen all’Inter.-Il potrebbe tornare sul mercato per rinforzare l’attacco, orfano dell’infortunato Mertens: Caputo e Petagna i nomi sul taccuino del ds Giuntoli. Lo riporta ‘La Repubblica’.-Victor Moses, dopo aver concluso questa mattina la prima parte delle visite mediche al Coni, ha portato a termine anche gli ultimi test fisici ad Appiano Gentile. Il nigeriano è sempre più vicino dal diventare un nuovo giocatore dell’ . -Il si tiene stretto Xherdan Shaqiri: l’esterno offensivo svizzero di origini kosovare resta ad Anfield fino a giugno, rifiutate le offerte di Roma e Siviglia.-L’U.S. comunica di aver acquisito dal le prestazioni sportive di Gianluca Gaetano. Il calciatore arriva in grigiorosso con la formula del trasferimento temporaneo.-La è pronta a fare il doppio colpo dal . A dichiararlo è stato il presidente Colombarinii nel post di -SPAL: “Abbiamo un accordo di massima con il Torino per Bonifazi e Iago Falque”.-Il Barcellona punta due obiettivi per il dopo Suarez: secondo ‘Goal’ c’è l’idea Aubameyang, mentre secondo ‘Sky Sport’ c’è l’incontro con Mendes per Rodrigo del .-Secondo quanto riferito da ‘Sky Sport’ il ha effettuato un sondaggio per Matty Cash, esterno classe ’97 del , valutato circa 10-15 milioni di sterline.-