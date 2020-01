CALCIOMERCATO: ultime notizie e trattative

Tutte le ultime notizie di calciomercato in tempo reale,acquisti e cessioni, trattative e indiscrezioni sul mercato di gennaio.Pubblicate in questo articolo di Goal.Sebastian Eriksson è pronto a tornare in per vestire la maglia del : secondo ‘Sky Sport’ l’ex ha una clausola nel contratto che gli permette di svincolarsi dal Goteborg per accettare l’offerta del club rossoblù.Il Napoli ufficializza l’acquisto di Amir Rrahmani dal a titolo definitivo: il difensore resta alla corte di Juric fino a fine stagione.Alessandro Matri potrebbe ripartire dalla Serie B: sull’ex attaccante di e c’è l’interesse del , che cerca rinforzi per risalire una classifica problematica. Lo riporta ‘Sky Sport’.Youssouf Fofana piace a Milan e Atalanta: la Dea ha già presentato la prima offerta di 13 milioni per il giovane centrocampista dello , che ha però già rifiutato.Il giovane centrocampista del si trasferisce ufficialmente al , ma da giugno: per ora rimarrà in prestito ai veneti, fino alla prossima stagione.Dopo Vinicius, il acquista un altro talento brasiliano: dal Flamengo arriva il 18enne Reinier, che per ora si unirà al Castilla. Contratto fino al 2026.Il centrocampista spagnolo è arrivato nella sede rossonera per parlare del suo futuro al : possibile addio invernale per Suso.