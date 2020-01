CALCIOMERCATO: ultime notizie e trattative

Tutte le ultime notizie di calciomercato in tempo reale, acquisti e cessioni, trattative e indiscrezioni sul mercato di gennaio.Pubblicate in questo articolo su Goal.com-Dopo aver riscattato e blindato Duvan Zapata, l’ punta a fare lo stesso anche con Mario Pasalic: i soldi ricavati da Barrow e Kulusevski potrebbero permettere alla ‘Dea’ di anticipare l’operazione per il croato. Lo racconta il ‘Corriere dello Sport’.-Afriyie Acquah è pronto a tornare in : oggi, secondo il ‘Corriere dello Sport’, diventerà un nuovo giocatore del in prestito con diritto di riscatto.-Secondo la ‘Gazzetta dello Sport’, il ha messo gli occhi su Bastoni: proposto uno scambio con Cancelo, no dell’Inter.-Il ha ricevuto molte richiese per Mickael Cuisance: il classe 1999, secondo ‘RMC Sport’, è stato chiesto dall’Olympique , ma anche da , , Metz, , Valladolid e .-Il passaggio di Ricardo Rodriguez al rischia di sfumare, come dichiarato dal presidente del club turco Ali Koç: “A partire da oggi non possiamo acquistare nuovi giocatori, ieri sera la federazione ci ha comunicato la decisione. Ovviamente faremo ricorso immediato all’arbitrato”.-L’ ha individuato da tempo in Edinson Cavani il profilo giusto per rafforzare il suo attacco. Il club iberico spera di poter accogliere il Matador prima della scadenza naturale del suo contratto fissata per giugno e, secondo quanto riportato da L’Equipe, ha fatto pervenire al un’offerta di 10 milioni di euro. La risposta dei transalpini dovrebbe arrivare in tempi brevi.-Giuseppe Marotta ai microfoni di ‘Sky Sport’ ha parlato così del calciomercato dell’: “Stiamo discutendo con l’agente di Eriksen ma ci sono molti club interessati a lui. Decideremo anche di Giroud nei prossimi giorni, Victor Moses è una possibilità”.-Potrebbe essere ancora alla Roma il futuro di Matteo Politano. Secondo quanto riportato da Sky, il club giallorosso e l’ sono tornate a parlarsi con l’obiettivo di trovare un accordo. Si potrebbe chiudere sulla base di un prestito con diritto di riscatto.-L’ ha annunciato di aver prelevato Stephane Omeonga dal . Operazione chiusa sulla base di un prestito fino al termine della stagione.-Secondo la ‘Gazzetta dello Sport’, la pista che può portare Matteo Politano alla si è riaperta con una formula diversa: prestito con obbligo di riscatto subordinato a 10 presenze stagionali. Il giocatore secondo ‘Tele Radio Stereo’ sarebbe già a Roma.-Secondo il ‘Corriere dello Sport’, il Milan aspetta la cessione di Piatek, Paquetà e Suso: hanno offerte rispettivamente da e Premier, dal e dal .-Il è a un passo dal chiudere per Riccardo Saponara. Secondo il ‘Corriere dello Sport’, oggi potrebbe essere il giorno giusto per il via libera della .