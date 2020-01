CALCIOMERCATO: ultime notizie e trattative

Tutte le ultime notizie di calciomercato in tempo reale: acquisti e cessioni, trattative e indiscrezioni sul mercato di gennaio.pubblicato in questo articolo su Goal com Secondo quanto riportato da Sky, si fa più dura per la la strada che porta a Iago Falque. Il giocatore del non ha chiuso definitivamente la porta, ma sta riflettendo sulla possibilità di cambiare campionato. Tra le possibili destinazioni c’è anche Dubai.Birkir Bjarnason è un nuovo giocatore del . Come rivelato dal sito della Lega , il club delle Rondinelle ha già depositato il contratto del centrocampista islandese che arriva a titolo definitivo dall’Al Arabi. In ha già vestito le maglie di e .Secondo quanto riportato da Il Secolo XIX, la ha fatto pervenire alla un’offerta di 9 milioni di euro per l’acquisto di Gianluca Caprari. Il club blucerchiato valuta l’attaccante non meno di 16 milioni di euro, quindi resta grande distanza tra domanda e offerta.Secondo quanto riportato da Il Secolo XIX, la ha fatto pervenire alla un’offerta di 9 milioni di euro per l’acquisto di Gianluca Caprari. Il club blucerchiato valuta l’attaccante non meno di 16 milioni di euro, quindi resta grande distanza tra domanda e offerta.Il ha individuato in Miha Zajc uno dei suoi possibili obiettivi di gennaio. Secondo La Gazzetta dello Sport, con il Fenerbahçe si può chiudere sulla base di un prestito da 1 milione di euro con obbligo di riscatto fissato a 3 milioni.Alberto Cerri è uno degli attaccanti più ricercati di questa sessione di calciomercato invernale. Come riportato da La Gazzetta dello Sport, sulle tracce del giocatore del ci sono , , ma anche il . L’ex sta valutando concretamente l’ipotesi di un trasferimento in .