CALCIOMERCATO: ultime notizie e trattative

ecco le ultime notzie,di mercato pubbloicate da Goal.com.Secondo quanto riportato da ‘Sky Sport’, la trattativa tra e Wolverhampton non è così facile come sembrava all’inizio. La formula sarebbe un prestito di 18 mesi con obbligo per meno di 20 milioni e pagamento in 3 anni. Il club di commisso spera comunque di chiudere. Per quanto riguarda gli altri reparti, gli oviettivi principali sono Juan Jesus in difesa e Duncan a centrocampo.Zinedine Zidane parla di Luka Jovic ed allontana la sua cessione, facendolo giocare anche questa sera contro il in Supercoppa: “Jovic è un’opzione ovvia, sempre. È il futuro. Deve stare calmo. Sta imparando. È un ragazzo che vuole imparare molto. È molto bravo. Raggiungerà un sacco di obiettivi. Lo abbiamo sostenuto sempre”.La potrebbe già liberarsi di Pedro, dopo l’acquisto all’ultimo giorno del calciomercato estivo. Secondo ‘La Nazione’, la Viola vuole circa 11 milioni di euro per la sua cessione ed il Gremio è la squadra che più sta corteggiando il giocatore.Arturo Vidal si allontana dall’Inter. Durante il volo verso l’ per giocare la Supercoppa, sia Bartomeu che i senatori dello spogliatoio hanno parlato con lui, convincendolo a restare.