CALCIOMERCATO: ultime notizie e trattative

Tutte le ultime notizie di calciomercato in tempo reale,acquisti e cessioni, trattative e indiscrezioni sul mercato di gennaio.Pubblicati in questo articolo di Goal.com Stanislav Lobotka ha iniziato questa mattina le visite mediche per il , a Villa Stuart a . Dopodiché si attende solo l’annuncio ufficiale.Simon Kjaer è arrivato in mattinata alla clinica La Madonnina per le visite mediche di rito, prima di unirsi alla rosa di Stefano Pioli. Il sta concludendo un altro colpo del suo mercato invernale. Andrea La Mantia è un nuovo calciatore azzurro: l’attaccante classe 1991 arriva a titolo temporaneo con obbligo di riscatto dal Lecce.ceduto, a titolo temporaneo con obbligo di riscatto, Sebastian Cristoforo all’ SD Eibar..Francisco Sierralta è un nuovo calciatore azzurro: il difensore classe 1997 arriva a titolo temporaneo dall’‘Udinese