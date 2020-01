CALCIOMERCATO: ultime notizie e trattative

Tutte le ultime notizie di calciomercato in tempo reale, acquisti e cessioni, trattative e indiscrezioni sul mercato di gennaio.Pubblicate in questo articolo di Goal.comSecondo ‘Sky Sport Deutschland’ il Werder Brema ha chiesto all’Inter il prestito secco di Lazaro. I nerazzurri non hanno accettato questa prima proposta.Secondo quanto riportato da ‘Sky Sport’, il completerà nei prossimi giorni l’acquisto a titolo definitivo di Vignato, ma il giocatore resterà in prestito al fino a fine stagione.L’ ha scelto Zeegelaar come vice Sema: l’olandese era già stato a Udine in prestito (da gennaio a giugno scorso) prima di rientrare in ed ora può dunque tornare in . Lo riporta ‘Sky Sport’. Secondo quanto riportato dal ‘Corriere dello Sport’ c‘è un nome nuovo sondato dal Napoli per il ruolo di terzino sinistro. Stiamo parlando di Konstantinos Tsimikas, greco, classe 1996 ed in forza all’ , di cui ormai è titolare fisso. Non è ancora chiara la valutazione del suo cartellino.