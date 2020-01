CALCIOMERCATO: ultime notizie e trattative

Tutte le ultime notizie di calciomercato in tempo reale, acquisti e cessioni, trattative e indiscrezioni sul mercato di gennaio.Pubblicate in questo articolo di Goal.com Definito il trasferimento di Pepe Reina dal Milan all’Aston Villa: il portiere spagnolo torna in Premier League con la formula del prestito con diritto di riscatto. I rossoneri cercano ora un vice Donnarumma: sondato Sportiello, ma i rossoneri potrebbero pescare anche all’estero.Ole Gunnar Solskjaer ha provato a bloccare a Manchester Young con delle parole al miele, ma le sue frasi di venerdì sono state sconfessate subito dopo: l’inglese non è stato convocato dallo stesso Solskjaer per la partita di oggi contro il . Il trasferimento all’ sembra ad un passo.Secondo quanto riportato dal ‘Corriere dello Sport’, per rafforzare il reparto offensivo il ha messo Gianluca Caprari, seconda punta in uscita dalla , sotto la lente. Servirà tempo, per provare l’affondo decisivo, ma il candidato su cui concentrare le attenzioni è stato individuato nel figlio del vivaio della , autore di 3 gol nelle 17 gare giocate tra campionato e Coppa .Secondo quanto riportato da ‘Tuttosport’, il nome nuovo nella lista di giovani talenti seguiti dalla Juventus è quello di Calvin Stengs, esterno d’attacco olandese, classe 1998 in forza all’AZ. Legato all’AZ Alkmaar fino al 2023, ma soprattutto appartenente all’infinita scuderia di Mino Raiola. Al momento la non affonda però il colpo…Marko Pjaca lascerà la a gennaio in prestito. Come riportato da ‘Tuttosport’, ci sono quattro squadre che lo vogliono: a , e si è aggiunto anche il di Sinisa Mihajlovic.Il lavora alacremente al calciomercato: dopo aver acquistato Kjaer in prestito dal , corteggia Alfred Duncan del Sassuolo, che chiede non meno di 20 milioni.