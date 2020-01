Calciomercato, tutte le trattative e le notizie LIVE del 20 gennaio

Ecco,in tempo reale,le tratattive di mercato,pubblicate in questo articolo su Skysport.it-A Sky, Gianluca Petrachi ha parlato dello scambio saltato con l’Inter: “Sta benissimo, è felicissimo di essere rimasto alla Roma e ci rimarrà. Conosco Marotta, c’è amicizia tra di noi ma in questa vicenda c’è stato un cortocircuito tra lui e il direttore sportivo, noi avevamo chiuso l’operazione e sappiamo come sia andata”. Su Spinazzola in particolare: “Lo ha preso Marotta quando era alla Juventus, quindi non è che a Roma gli sia successo qualcosa, era un’operazione chiusa. Hanno voluto variare delle condizioni non accettabili per noi, mi dispiace per Politano perché aveva una voglia e un entusiasmo forte per venire qui. Politano può arrivare comunque? Credo che bisogna far prevalere il buonsenso, chi fa mercato sa che certe cose possono accadere, se un’operazione è chiusa, è chiusa. Non so cosa l’Inter abbia in mente di fare con Politano, a noi serve un esterno offensivo e lo cercheremo. Se l’Inter ce lo vorrà prestare per farlo giocare, noi siamo tranquillamente pronti ad ascoltarli e fare il bene di questo ragazzo”-I rossoneri continuano a seguire Dani Olmo, ma non vogliono partecipare ad aste per chiudere subito per il centrocampista della Dinamo Zagabria (che ora chiede 25 milioni e 5 di bonus, oltre a commissioni molto alte sia per il papà del giocatore, sia per gli agenti). Non è stata formulata ancora un’offerta ma sono partiti i contatti con gli agenti in vista della prossima estate. L’obiettivo resta quello di trovare un accordo con il giocatore per poi andare a trattare con il suo club a partire da una cifra sui 20 milioni di euro (Olmo è in scadenza di contratto nel 2021).-Con Ricardo Rodriguez in partenza, serve un vice Theo Hernandez. I rossoneri continuano a seguire Antonee Robinson, terzino sinistro classe ’97 del Wigan.-Ai rossoneri piace Cengiz Under della Roma. Al momento non è partita una vera e propria trattativa, ma l’idea dei dirigenti del Milan sarebbe quella di poter inserire in uno scambio Suso e Juan Jesus (duttile perché potrebbe fare sia il difensore centrale, sia il terzino sinistro). Il problema, però, sono le valutazioni che potrebbero fare i due club.-Cavani è pronto a dire addio al Paris Saint-Germain. Lo ha affermato Leonardo, direttore sportivo del club francese, le cui parole sono state riportate dall’Equipe: “Ci ha chiesto di partire. L’offerta dell’Atlético (di 10 milioni di euro, ndr) non è congrua”-Curioso “scambio social” tra Spinazzola e Politano, i due giocatori al centro di una trattativa Roma-Inter poi sfumata. A un post del giocatore della Roma dopo il successo in casa del Genoa – “Lasciamo parlare il campo, grande vittoria e grande prestazione” – ha fatto seguito quello di Politano che ha risposto con tre cuori di “approvazione”.