Calciomercato, tutte le trattative e le notizie del 20 gennaio

Ecco,in tempo reaòle,tutte le notizie di mercato,pubblicate in questo articolo da Skysport.it-Contatti da club di Dubai per Iago Falque che non sembra intenzionato ad accettare la proposta della Spal. Nelle prossime ore, poi, i granata dovranno dare una risposta proprio alla Spal per Bonifazi-La Spal ha chiesto Magnani (che è in prestito al Brescia), ma i neroverdi hanno detto no e valutano un rientro anticipato, soprattutto dopo l’infortunio di Ferrari. C’è anche l’idea Bonifazi che non ha ancora chiuso con la Spal-Anche il club di Commisso ci prova per Gianluca Caprari: l’attaccante della Samp piace anche a Sassuolo e Parma. Proposto un prestito da un milione di euro con obbligo di riscatto a sei. Il Sassuolo prepara il rilancio. La Fiorentina cerca anche un centrocampista (piace Duncan) e un difensore (Juan Jesus).-Anche il Genoa è molto attivo in questo momento sul mercato. Per il centrocampo c’è l’idea Juan Fernando Quintero, colombiano classe ’93 del River Plate. In Italia ha già giocato con il Pescara: arriverebbe in prestito con diritto di riscatto. Per la difesa, invece, c’è l’idea Federico Ceccherini della Fiorentina (che piace anche al Verona) e Sebastien De Maio dell’Udinese. Per quest’ultimo, sarebbe un ritorno.-Al Cagliari piace Marko Pjaca, esterno croato della Juventus tornato in campo nel corso dell’ultima partita di Coppa Italia contro l’Udinese. Su Cerri, invece, c’è l’interesse del Besiktas. -Il Lecce continua a trattare a oltranza con la Fiorentina per Saponara: col Genoa e col giocatore c’è già un accordo. Definito praticamente anche il ritorno in Italia di Acquah, in prestito con diritto di riscatto dal Malatyaspor-Molto attivo anche il Verona: è stato rinnovato intanto il contratto a Lubomir Tupta fino al 2023. Il giocatore resterà in prestito fino a giugno al Wisla Cracovia. Vicino invece il trasferimento in prestito di Dimarco dall’Inter, visto che in nerazzurro è arrivato Young. Per la difesa piace Cetin della Roma, ma Fonseca vuol trattenerlo in giallorosso. Se partisse invece Empereur, i nomi per sostituirlo sarebbero quelli di Magnani e Ceccherini della Fiorentina (piace anche al Genoa). .