Calciomercato, tutte le trattative e le notizie del 20 gennaio

Ecco le notizie di mercato,in tempo reale,pubblicate in questo articolo di Skysport.it Leandro Cabrera si trasferisce ufficialmente dal Getafe all’Espanyol. La società catalana ha pagato la clausola rescissoria di 9 milioni di euro per il difensore uruguaiano classe ’91, che nella stagione 2017/18 ha vestito la maglia del Crotone-Leonardo, ds del Paris Saint Germain, ha escluso l’ipotesi di una partenza di Layvin Kurzawa dopo che nelle ultime ore in Francia si era diffusa la voce di un interesse dell’Arsenal. “È vero che Kurzawa è in scadenza di contratto – ha detto Leonardo -, ma per noi è importante e gioca molte partite. Non abbiamo ricevuto proposte e l’Arsenal non ha mai chiamato”-Secondo quanto riporta la Bild, Achraf Hakimi è un obiettivo del Bayern Monaco. Il terzino marocchino, in questa stagione grande protagonista con il Borussia Dortmund, è di proprietà del Real Madrid-Adesso è ufficiale, Salvatore Sullo è stato esonerato dal Padova. Ad annunciarlo è stato lo stesso club veneto attraverso questa nota apparsa sul proprio sito: “Il Calcio Padova informa che la Società biancoscudata ha deciso di sollevare dall’incarico il tecnico della prima squadra Salvatore Sullo, l’allenatore in seconda Raffaele Ametrano e il preparatore atletico Pietro La Porta. Al mister campano e al suo staff vanno il ringraziamento della Società per la professionalità dimostrata in questi mesi e gli auguri per il prosieguo della carriera“. Il nuovo allenatore del Padova sarà Andrea Mandorlini-Importante colpo di mercato per il Monza, in Serie C. Il club di Silvio Berlusconi ha chiuso per Dany Mota Carvalho, attaccante classe ’98 della Juventus: visite mediche in corso per il portoghese ex Virtus Entella-L’ultima sconfitta interna contro la Salernitana costa la panchina a Luciano Zauri, che non sarà più alla guida del Pescara. La società ha deciso di esonerare l’allenatore e al suo posto valuta due profili, Gigi Di Biagio e Bepi Pillon: l’ex CT dell’Under 21 è al momento il favorito. Si valuta anche una soluzione interna: Nicola Legrottaglie-Roberto lascia la Premier League e torna a giocare nella Liga. Il portiere spagnolo classe ’86 si trasferisce in prestito dal West Ham squadra con cui in questa stagione ha collezionato 10 presenze – al Deportivo Alaves-Adesso è ufficiale: Andrea Mandorlini è il nuovo allenatore del Padova, in Serie C. Di seguito l’annuncio del club veneto: “Il Calcio Padova informa che la panchina della prima squadra è stata affidata a Mister Andrea Mandorlini. Il tecnico ravennate ha sottoscritto un contratto con la società biancoscudata fino al 30 giugno 2020, con opzione di rinnovo”. Per l’allenatore si tratta di un ritorno. Guiderà il figlio Matteo, presente in rosa-Victor Moses è sempre più vicino a diventare un nuovo giocatore dell’Inter. A confermarlo, anche se indirettamente, è stato Frank Lampard. L’allenatore del Chelsea, club che detiene il cartellino dell’esterno nigeriano attualmente in prestito al Fenerbache, ha parlato in conferenza stampa: “Moses sta tornando dal suo prestito, ma per andare altrove. Ci sono discussioni in corso”-Il centrocampista svedese classe ’89 Sebastian Eriksson è arrivato a Genova e ha iniziato le visite mediche con il club rossoblù. Il giocatore, con un passato di tre anni al Cagliari dal 2011 al 2014, arriverà dal Goteborg. L’ex nazionale svedese ha una clausola nel contratto che gli permetterebbe di trasferirsi a titolo definitivo, con il Genoa che dovrà pagare 50mila euro per il suo cartellino.-Il 18enne brasiliano (è maggiorenne da ieri) Reinier Jesus Carvalho è a un passo dal trasferimento al Real Madrid. Centrocampista cresciuto nel Flamengo, in rossonero ha collezionato 4 gol in 13 presenze nel corso del 2019. Il club madrileno, stando a Marca, lo aggregherebbe al Castilla, come fatto in passato con Rodrygo e Vinicius. Trattativa praticamente chiusa, si attende solo l’ufficialità.-Buone notizie dall’infermeria per la Juve. Il calciomercato non può mai trascurare i bollettini medici che arrivano dal campo, quando riguardano situazioni gravi: la sostituzione prematura di Alex Sandro contro il Parma (è uscito al 21’ del primo tempo) aveva preoccupato i bianconeri, ma l’esito degli esami sostenuti dal terzino brasiliano hanno escluso la presenza di fratture costali.-È arrivata l’ufficialità della notizia che vi avevamo anticipato: il Real Madrid e il Flamengo si sono accordati per il trasferimento di Reinier, che si aggregherà alle merengues dopo il torneo preolimpico under 23 che sta disputando con il Brasile. Contratto fino a giugno 2026. Ecco la nota del club spagnolo: “El Real Madrid C. F. y el Clube de Regatas do Flamengo han acordado el traspaso de Reinier, que queda vinculado al club hasta junio de 2026. El jugador se incorporará al Real Madrid Castilla cuando finali