Calciomercato Roma, Mertens l’idea di Friedkin per l’estate

Sorprese per fine campionato per i tifosi partenopei?Mertens continua ad essere corteggiato da diverse big, ora spunta anche la Roma: Fonseca pronto ad accoglierlo nel suo attacco.E quanto si legge in questo articolo pubblicato su Goal.com Non ha ancora rinnovato, il contratto in scadenza il prossimo 30 giugno. Dries Mertens sta valutando il da farsi, tra il continuare a giocare con il , nonostante le scorie delle ultime settimane, oppure scegliere una nuova avventura, italiana o estera. Le squadre interessante aumentano.Secondo La Gazzetta dello Sport l’ultima squadra di ad aver messo gli occhi su Mertens è la , con il futuro proprietario Friedkin intenzionato a portare in giallorosso il belga o come alternativa a Dzeko, o come partner d’attacco del bosniaco. Deciderà Fonseca.Mertens potrebbe arrivare a costo zero in estate, mentre un approdo a gennaio è da escludere. Allontanate le sirene cinesi, visto considerando come non si potranno guadagnare più di tre milioni di euro a partire dal 2020 in seguito alle nuove regole imposte dal governo, la conferma in Serie A sembra la pista più percorribile.Anche il sembra oramai da parte dopo l’acquisto ufficiale di Haaland. Il Napoli aspetta, l’ valuta, la Roma si fa strada, anche se i 4 milioni annui appaiono troppi per un giocatore di 33 anni, comunque decisivo da anni a questa parte.Interessate a Mertens anche l’ e il nuovo di Ancelotti, quest’ultima ipotesi meno percorribile per svariati motivi. L’età di Mertens appare una limitazione solo per l’estero, mentre in il suo acquisto appare ancora come irripetibile.Nelle prossime settimane la verità sul rinnovo, altrimenti Mertens partirà a costo zero in estate: sarà lui, in quel caso, a scegliere il miglior proseguo per la sua carriera.