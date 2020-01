Calciomercato: notizie, affari e tutte le trattative

ecco le notizie di mercato,in tempo reale,pubblicate in questo articolo di Skysport.it Ashley Young sta spingendo per farsi liberare a condizioni favorevoli. Lo United lo vorrebbe tenere fino alla scadenza ma lui vuole l’Inter , ma viste le pressioni del giocatore con il club inglese si conta di trovare una soluzione con un semplice indennizzo. Il giocatore ha detto sì alla proposta dell’Inter. È lui l’esterno di cui ha bisogno Antonio Conte, che lo avrebbe voluto già due anni fa nel suo ultimo mercato da allenatore del Chelsea. Il giocatore, che va in scadenza a giugno col Manchester United, ha accettato la proposta nerazzurra di un anno e mezzo di contratto. L’Inter vuole il giocatore solo se l’operazione va in porto in questa sessione di mercato perché ha esigenza da subito.Amrabat e Rrhamani, due casi separati,Il Napoli sta preparando due colpi per l’estate, in entrambi i casi si tratta col Verona. Per Amrabat si rinvia, per ora non si fa. Per Rrhamani invece siamo ai dettagli: 14 milioni di euro per il cartellino e 5 anni a mezzo milione a stagione per il giocatore.Sempre viva la pista Lobotka,Il Celta ha individuato il sostituto di Lobotka: è Guido Rodriguez centrocampista argentino del Club America. Questo avvicina ulteriormente il giocatore al Napoli anche perché c’è stato l’affondo di Giuntoli per Lobotka. Il Napoli è arrivato a 21 milioni di euro più bonus e questa nuova offerta dovrebbe bastare, perché va di fatto a pareggiare la richiesta del club spagnolo. Si attende l’accettazione formale del Celta mentre sul fronte giocatore l’intesa c’era già: contratto da 5 anni a 1.8 a stagione. Si attende l’ultimo via libera del club spagnolo per definire i dettagli del trasferimento. In alternativa. Ma molto sfumato, resta il nome è di Jean-Michael Seri, centrocampista di proprietà del Fulham in prestito al Galatasaray ma la trattativa per Lobotka è in discesa