Calciomercato: notizie, affari e tutte le trattative del 29 gennaio

Villar e Perez a Roma per sostenere le visite mediche con i giallorossi prima della firma sul contratto. Accordo per la cessione di Florenzi: si cerca la formula giusta con il Valencia. Suso è vicinissimo al Siviglia e al suo posto il Milan valuta Saelemaekers dell’Anderlecht. Per Piatek oltre al Tottenham c’è l’offerta dell’Hertha Berlino. Rossoneri che aspettano anche una risposta dal Benfica su Florentino. Inter, Giroud slitta per giugno. Il Napoli si avvicina a Petagna, che può restare alla Spal fino a giugno. Lecce, visite mediche per Barak.Tutto pubblicato in questo articolo di Skysport.it –Prende piede l’idea di uno scambio di attaccanti tra Cagliari e Spal: Cerri per Paloschi. E si continua a trattare per un altro uruguaiano oltre a Pereiro: Martin Satriano, centravanti classe 2001 del Nacional Montevideo, che ha anche passaporto italiano–Mossa a sorpresa del Cagliari, che è vicino a Gaston Pereiro del PSV. L’uruguaiano martedì mattina non si è allenato coi compagni di squadra, il suo agente è a Milano e ha incontrato la dirigenza del club sardo. Continua così la striscia uruguaiana sul mercato, dopo Oliva e Nandez. Il suo arrivo non esclude quello di Marko Pjaca, soprattutto se dovessero partire sia Castro (piace alla SPAL e al Lecce) che Birsa.-Oltre a Iago il Genoa sta trattando Iturbe, classe 1993, vecchio pallino: sembrava fatta nel 2015, poi Preziosi ci aveva lavorato nel 2016. La formula sarebbe prestito con diritto di riscatto, e obbligo legato alle presenze fissato a 4 milioni. Il giocatore ha un biglietto prenotato domani dal Messico, se si sblocca l’operazione parte per l’Italia. Sempre per il reparto offensivo incontro con la Fiorentina per il prestito di Riccardo Sottil, che nei giorni scorsi aveva rinnovato coi viola.–Visite mediche per Iago Falque: l’attaccante del Torino ha scelto il Genoa, che lo trattava insieme a Spal e altre squadre spagnole. Si tratta del sesto ritorno in rossoblù a gennaio (Nicola, Behrami, Destro, Perin e Masiello gli altri) dopo l’esperienza nel 2015/2016. Oggi come da routine dovrà completare le visite, perché giocatori che hanno avuto problemi fisici ci sono sempre visite più approfondite.–Saltato lo scambio De Sciglio-Kurzawa col Psg. I bianconeri hanno riflettuto sull’operazione e alla fine hanno deciso di non concluderla perché hanno fiducia in De Sciglio, terzino italiano che può giocare su entrambe le fasce e quindi rimarrà. Continua il pressing del Borussia Dortmnud per Emre Can non convocato contro il Napoli, ufficialmente per influenza.–Tentativo per Ricardo Rodriguez: si apetta domani l’ok del Milan al prestito oneroso con diritto di riscatto. Il giocatore sembrava a un passo dal passaggio in Turchia ma dopo che è fallita la trattativa tra Milan e Fenerbahce, gli azzurri pensano allo svizzero per la fascia sinistra. Lo prenderebbero in prestito a un milione con diritto di riscatto fissato a cinque. Gattuso lo ha già allenato, in rossonero.–Sempre più vicino al Napoli Andrea Petagna. Non è semplice, ma nelle prossime ore si può chiudere l’accordo con la Spal sui 17 milioni più bonus e Petagna che resterebbe in prestito in Emilia fino a fine stagione. Trattativa a oltranza per trovare l’accordo totale. Il giocatore ha dato già il suo ok, ha trovato l’accordo totale (anche sui diritti di immagine) ed è entusiasta di questa nuova avventura.–Accordo col Verona per Marash Kumbulla: trovata un’intesa per 20 milioni più quattro di bonus, operazione che sarebbe “alla Rrahmani”, col giocatore lasciato poi in prestito fino a giugno. Nei prossimi giorni ci sarà un incontro tra il Napoli e gli agenti per convincerlo sul progetto tecnico ed economico.–Ufficiale l’arrivo al Napoli di Matteo Politano: 4 anni e mezzo di contratto a 2,2 milioni più bonus a stagione per l’esterno, che arriva in prestito per 18 mesi a 2,5 milioni con obbligo di riscatto fissato a 19 mln più 2 di bonus (legati a qualificazioni in Champions e presenze). Totale investimento da 23,5 milioni bonus compresi.–Chiusa la trattativa per Carles Perez: giocatore autorizzato a volare in Italia, accordo raggiunto col Barcellona per un prestito con obbligo di riscatto dopo alcune condizioni facilmente raggiungibili sui 12-13 milioni, i blaugrana potranno pareggiare eventuali offerte in futuro.–Dalla Spagna è arrivato a Roma Gonzalo Villar, centrocampista classe ’98 che gioca nell’Elche e non è andato neanche in panchina nella sfida contro l’Almeria di domenica. Il Valencia (club in cui è cresciuto) aveva una clausola per pareggiare eventuali offerte, ma non lo ha fatto, col giocatore che così arriverà in giallorosso.–Il Valencia pensa ad Alessandro Florenzi. Primi contatti con l’agente Alessandro Lucci per valutare il trasferimento del terzino, in panchina 90 minuti nel derby. Si continua a trattare, gli spagnoli lo prenderebbero in prestito con obbligo di riscatto legato alla qualificazione in Champions, la Roma e il giocatore hanno trovato un accordo sull’addio, ma vorrebbero una formula definitiva.–Capitolo centrocampo: non stanno arrivando offerte convincenti per Matias Vecino, che quindi più passano i giorni e più è vicino a restare in nerazzurro. L’uruguaiano figura tra i convocati per la Coppa Italia contro la Fiorentina, Conte e la dirigenza sono al lavoro per rimotivarlo, convinti che anche per caratteristiche tecniche possa essere importante da qui a giugno–Slitta l’arrivo di Olivier Giroud del Chelsea. L’Inter sente di poter rimandare il discorso relativo all’arrivo di una prima punta, perché Eriksen può fare anche centrocampista offensivo, e per sicurezza – al momento Esposito tolto dal mercato, e anche perché con Vecino fermo ci sarebbe affollamento nella rosa. Ma i nerazzurri hanno chiesto all’attaccante francese di impegnarsi già a parametro zero per giugno quando il giocatore andrà a scadenza. L’attaccante però ora ci sta riflettendo anche perché nel frattempo sul giocatore si è mosso il Tottenham.-Ufficiale l’acquisto di Christian Eriksen, che ha firmato un contratto fino al 2024 con i nerazzurri. Dopo l’arrivo in Italia e le visite mediche di lunedì, ieri il danese si è recato nella sede dell’Inter per firmare, prima di spostarsi ad Appiano Gentile. Operazione definita per 20 milioni di euro, il centrocampista danese è il terzo arrivo di gennaio per la squadra di Conte.–Il Milan resta in attesa per la risposta del Benfica su Florentino, centrocampista classe ’99 portoghese che i rossoneri prenderebbero in prestito, se ci sarà il via libera del club.–Capitolo Piatek: per l’attaccante polacco è arrivata un’offerta anche dalla Bundesliga: l’Hertha Berlino ha fatto un’offerta, per ora ritenuta bassa, ma per prenderlo a titolo definitivo. Nel frattempo il Tottenham continua il suo pressing, ma anche in questo caso non c’è accordo sulla formula. Gli Spurs lo prenderebbero in prestito di 18 mesi con diritto.–La trattativa con il Siviglia per Suso è avanzata e il giocatore ora è vicinissimo al suo trasferimento in Spagna: contatti continui per sbloccare un prestito di 18 mesi e obbligo in caso di Champions. Come sostituto i rossoneri stanno pensando a Alexis Saelemaekers, talento belga classe 1999 di proprietà dell’Anderlecht.–Il difensore dell’Hellas Verona Marash Kumbulla ha incontrato nella notte il Napoli insieme ai propri agenti, per discutere del progetto tecnico ed economico che il club azzurro ha previsto per lui. Kumbulla ha deciso di prendere tempo, rinviando tutto a fine stagione.Sul giocatore è forte anche l’interesse dell’Inter–